Napoli-Leicester: ecco chi sono i 7 calciatori positivi al Covid che salteranno il match di Europa League (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Come risaputo, il Leicester ha ben sette calciatori positivi al Covid, i quali domani, ovviamente, non potranno giocare contro il Napoli nell’ultima giornata del girone di Europa League. Il tecnico degli inglesi, Brendan Rodgers, ha annunciato anche i nomi dei giocatori in questione. Gli indisponibili sono Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Come risaputo, ilha ben setteal, i quali domani, ovviamente, non potranno giocare contro ilnell’ultima giornata del girone di. Il tecnico degli inglesi, Brendan Rodgers, ha annunciato anche i nomi dei giocatori in questione. Gli indisponibiliLookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - GoalItalia : Leicester decimato dal Covid: a Napoli mancheranno in 7 ?? #NapoliLeicester - nyepez : RT @Gazzetta_it: #Covid: Leicester decimato a Napoli, sette giocatori fermati - kika7_ : RT @sportface2016: +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague -