Napoli, gli azzurri puntano ad un centrocampista dell’Inter: i dettagli della trattativa! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Siamo a dicembre ed ormai manca poco meno di un mese all’inizio del calciomercato di riparazione di gennaio. Il Napoli vuole migliorarsi per puntare a competere su tutte e tre le competizioni e Spalletti avrebbe già diversi nomi nel taccuino da acquistare. Per quanto riguarda il campo, gli azzurri si trovano di fronte al primo vero importante bivio stagionale. Infatti la partita di domani con il Leicester in Europa League rappresenta un crocevia importante per la stagione. Gli assenti sono ancora tanti ma Spalletti ed i suoi hanno comunque le carte in regola per battere gli inglese, che non stanno performando così tanto in Premier League. Vecino Napoli InterIntanto sul fronte mercato Spalletti avrebbe messo nel mirino un suo ex pupillo ai tempi dell’Inter. Si tratta di Matìas Vecino. Intervenuto ai microfoni ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Siamo a dicembre ed ormai manca poco meno di un mese all’inizio del calciomercato di riparazione di gennaio. Ilvuole migliorarsi per puntare a competere su tutte e tre le competizioni e Spalletti avrebbe già diversi nomi nel taccuino da acquistare. Per quanto riguarda il campo, glisi trovano di fronte al primo vero importante bivio stagionale. Infatti la partita di domani con il Leicester in Europa League rappresenta un crocevia importante per la stagione. Gli assenti sono ancora tanti ma Spalletti ed i suoi hanno comunque le carte in regola per battere gli inglese, che non stanno performando così tanto in Premier League. VecinoInterIntanto sul fronte mercato Spalletti avrebbe messo nel mirino un suo ex pupillo ai tempi. Si tratta di Matìas Vecino. Intervenuto ai microfoni ...

Advertising

poliziadistato : Basta guardare gli occhi del cane per capire il suo smarrimento mentre era legato al guardrail in autostrada Polizi… - fattoquotidiano : Natale, quanto costano (e chi paga) gli alberi delle grandi città? Dai 2 milioni dei privati a Milano, ai 170mila e… - forumJuventus : Repubblica: 'Plusvalenze: coinvolti almeno 6 club. Non solo la Juve, nel mirino il Napoli per Osimhen e gli strani… - Antonio17071963 : RT @larisposta_42: La Champions è l'habitat del Milan, però il Napoli in 4 partite contro il Liverpool di Klopp gli ha lasciato 4 punti su… - pasquale_caos : Praticamente il 90% delle interazioni di Giovanni Capuano sono il Napoli Tw Gli paghiamo noi lo stipendio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gli Europa League, 6° giornata: orari tv e probabili formazioni delle italiane Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni e gli orari tv delle gare che vedranno impegnate le italiane. Europa League, calendario - Classifiche Probabili formazioni e orari tv Napoli - Leicester ...

Napoli, riconoscimento a Ghoulam e Koulibaly Nessuno è ultimo, nessuno è invisibile e tutti meritano qualcuno che gli sia vicino. Ritorna il Premio Rete Mediterranea. Un solco tracciato da Arci Mediterraneo, l'...azzurra di difensori del Napoli ...

Vaccini a Napoli, gli psicologi dell'Asl: «Così aiutiamo gli scettici a vaccinarsi senza paura» ilmattino.it Napoli, l’Europa League non è una priorità: il dato fa riflettere in porta toccherà a Meret, consolidato come portiere di coppa. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Elmas; Ounas, Zielinski, Lozano; Petagna Al suo fianco sarà… ...

Napoli, Osimhen torna in campo Buone notizie oggi in casa Napoli. Victor Osimhen è tornato ad allenarsi in campo ed ha svolto esercizi con il pallone. Un buon passo in avanti per l’attaccante del Napoli che si era fermato il 21 ...

Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni eorari tv delle gare che vedranno impegnate le italiane. Europa League, calendario - Classifiche Probabili formazioni e orari tv- Leicester ...Nessuno è ultimo, nessuno è invisibile e tutti meritano qualcuno chesia vicino. Ritorna il Premio Rete Mediterranea. Un solco tracciato da Arci Mediterraneo, l'...azzurra di difensori del...in porta toccherà a Meret, consolidato come portiere di coppa. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Elmas; Ounas, Zielinski, Lozano; Petagna Al suo fianco sarà… ...Buone notizie oggi in casa Napoli. Victor Osimhen è tornato ad allenarsi in campo ed ha svolto esercizi con il pallone. Un buon passo in avanti per l’attaccante del Napoli che si era fermato il 21 ...