Muore a 65 anni schiacciato dalla sua auto

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lastra a Signa (Firenze), 8 dicembre 2021 - Una tragedia è avvenuta in mattinata in località Piandaccoli , nel comune di Lastra a Signa . Un uomo di 65è rimastosua, che, ...

Advertising

Adnkronos : Si sente male e muore a 24 anni durante una gara podistica nel bresciano. #ultimora - Corriere : Morto Demetrio Volcic, storico corrispondente Rai da Mosca. Raccontò l’Urss agli italiani - Augusta48796687 : RT @tempoweb: Muore di #COVID a 47 anni I vicini: 'Un #novax' ma era vaccinato Lo scivolone clamoroso su La Stampa ?? - manu_etoile : RT @autocostruttore: Pisa, malore improvviso, muore insegnante di 56 anni - PiacenzaSera : Covid, 67 nuovi positivi a #Piacenza. Muore una donna di 84 anni #bollettinocovid -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni

il Resto del Carlino

Lastra a Signa (Firenze), 8 dicembre 2021 - Una tragedia è avvenuta in mattinata in località Piandaccoli , nel comune di Lastra a Signa . Un uomo di 65è rimasto schiacciato dalla sua auto, che, secondo i primi accertamenti, si sarebbe mossa inavvertitamente mentre la vittima stava aprendo il cancello, schiacciandolo. Sul posto i mezzi del 118 , ......e vice sia chiamata a succedermi all'età di 79?'[17] Il 18 febbraio 2007, durante la fiera mondiale degli armamenti militari Index, ad Abu Dhabi, Daniel Goulet è colpito da un ictus, eil ...Lastra a Signa (Firenze), 8 dicembre 2021 - Una tragedia è avvenuta in mattinata in località Piandaccoli, nel comune di Lastra a Signa. Un uomo di 65 anni è rimasto schiacciato dalla sua auto, che, se ...E’ singolare il fatto di cronaca che giunge da Padova, che è stato riportato dal Resto del Carlino. Stando a quanto riferisce la testata, un dipendente comunale di 47 anni è deceduto dopo aver contrat ...