Mourinho “Roma a Sofia per vincere | poi vedremo il risultato del Bodo”

Roma (ITALPRESS) – "Oggi ho parlato con i giocatori e ho raccontato loro di quando io allenavo il Manchester United e ci giocavamo il primo posto del girone di Champions con la Juve. Abbiamo perso noi e perse anche la Juve. E' stato da idioti non crederci. Se avessimo vinto avremmo passato il girone da primi in classifica. Per questo dobbiamo giocare domani per vincere. Poi vedremo il risultato del Bodo. Se vincono anche loro, poi, faremo i play-off". Così, ai microfoni di Sky Sport, Josè Mourinho, alla vigilia dell'ultima gara del girone di Conference League, CSKA Sofia-Roma, nella quale i giallorossi si giocano il primo posto. Al momento sono alle spalle del Bodo Glimt (in vantaggio di un punto), impegnato sul campo dello ...

