Mourinho nel mirino | “È una Roma senza identità “

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) ”” – In seguito agli ultimi risultati deludenti raccolti dalladi Josè, ecco che il tecnico portoghese è entrato neldelle più importanti testate giornalistiche della capitale. Il Messaggero, all’interno della sua edizione odierna, non usa mezzi termini: ” Lo Special One non ha ancora dato un’alla squadra “Il quotidiano, inoltre, porta alla luce alcune lacune piuttosto evidenti: ha ragionea lamentarsi riguardo all’incompletezza della rosa, ma è anche vero che, sempre a detta del Messaggero, questo aspetto non puo’ rappresentare un alibi. Sotto la sua gestione nessun calciatore risulta essere migliorato rispetto alla passata stagione e ...

Lunedì a Tiki Taka ho sentito per la centesima volta chenon è un tattico, ma un gestore: ...calcio "top" serve un ulteriore upgrade che soltanto i grandi giocatori possono ...Pure va detto che l'ipotesi di un reparto a 3 ancora stuzzica: non si esclude dunque ... con il duo composto da Mazikou e Turisov posto sull'esterno dello schieramento, come occorso anche...Al di sotto delle aspettative la sua stagione d'esordio in maglia giallorossa, agli ordini di Paulo Fonseca, per Marash Kumbulla, sotto José Mourinho, è andata anche peggio.Probabili formazioni CSKA Sofia Roma: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Conference League ...