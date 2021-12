Mostra fotografica “Strappi. Tra violenza e indifferenza”, Torino – Mastio della Cittadella (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Apertura dal Lunedì alla Domenica dalle 10 alle 19, ingresso libero di Nicola F. Pomponio Torino – Si è inaugurata a Torino venerdì 26 novembre, presso il Mastio della Cittadella, la Mostra fotografica “Strappi. Tra violenza e indifferenza” curata da Tiziana Bonomo. La Mostra, aperta fino al 16 gennaio 2022, si avvale del patrocinio e contributo della Regione Piemonte ed è la prima iniziativa per i festeggiamenti del centenario della nascita dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia. Questa bella esposizione, realizzata grazie anche alla collaborazione di Domenico Quirico, corrispondente di guerra de “La Stampa”, è un percorso dove dieci fotoreporter ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Apertura dal Lunedì alla Domenica dalle 10 alle 19, ingresso libero di Nicola F. Pomponio– Si è inaugurata avenerdì 26 novembre, presso ilCitta, la. Tra” curata da Tiziana Bonomo. La, aperta fino al 16 gennaio 2022, si avvale del patrocinio e contributoRegione Piemonte ed è la prima iniziativa per i festeggiamenti del centenarionascita dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia. Questa bella esposizione, realizzata grazie anche alla collaborazione di Domenico Quirico, corrispondente di guerra de “La Stampa”, è un percorso dove dieci fotoreporter ...

Advertising

MoliseTabloid : Natale 2021, presentato il programma degli appuntamenti in città. Inaugurata la mostra fotografica di Folchi “Liber… - PutzoKiro : *Prosegue* PRIMA,DONNA.MARGARET BOURKE-WHITE la #mostra #fotografica del #MuseodiRomainTrastevere by #Contrasto fin… - vatenacttencass : @ROBYBOX Bravissima Vivian Maier,la tata con la macchina fotografica! Ho visto una sua bellissima mostra a Roma due anni fa... - ANSA_Legalita : Autista di Falcone, Palermo s'è svegliata dopo le stragi. Costanza parla a studenti per tappa mostra fotografica a… - SassiLive : INAUGURATA MOSTRA FOTOGRAFICA “AFGHANA” DI LAURA SALVINELLI NEGLI IPOGEI MOTTA NEI SASSI DI MATERA: REPORT, VIDEO-I… -