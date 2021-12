Morto a 32 anni l'ex attaccante del vivaio del Venezia Nicolò Buso (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - È Morto per un tumore all'età di 32 anni Nicolò Buso, un ex attaccante del vivaio del Venezia calcio. La scomparsa del giovane di Spinea dopo un calvario iniziato diversi anni fa ha scosso il mondo dello sport in Veneto. Nicolò, esterno offensivo, aveva iniziato nel calcio Spinea e per due anni aveva fatto parte delle giovanili del Venezia per poi tornare a casa, con il Città di Spinea, in terza categoria. Con la prima squadra aveva vinto il campionato raggiungendo la seconda categoria. Tifoso con il cuore a metà tra Venezia e Inter, il 27 novembre in occasione della sfida tra le due squadre al Penzo aveva ricevuto in dono dall'attaccante ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Èper un tumore all'età di 32, un exdeldelcalcio. La scomparsa del giovane di Spinea dopo un calvario iniziato diversifa ha scosso il mondo dello sport in Veneto., esterno offensivo, aveva iniziato nel calcio Spinea e per dueaveva fatto parte delle giovanili delper poi tornare a casa, con il Città di Spinea, in terza categoria. Con la prima squadra aveva vinto il campionato raggiungendo la seconda categoria. Tifoso con il cuore a metà trae Inter, il 27 novembre in occasione della sfida tra le due squadre al Penzo aveva ricevuto in dono dall'...

