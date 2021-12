Monza-Mulhouse oggi: orario, canale tv, programma, tv, streaming Champions League volley (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo appuntamento di Champions League per la Vero volley Monza che oggi alle 19,30 ospiterà le campionesse di Francia dell’ASPTT Mulhouse nella prima storica partita in casa nella massima competizione europea. Dopo aver combattuto ad armi pari, pur perdendo, nel primo match del girone contro delle avversarie molto più blasonate come quelle del VakifBank Istanbul, l’incontro di oggi è già un crocevia importantissimo per il passaggio del girone. La squadra allenata da Mario Gaspari sta vivendo un momento estremamente positivo, certificato da cinque vittorie consecutive in Serie A1, ma l’impegno contro la squadra francese si presenta come molto equilibrato ed avvincente, tra due squadre molto in forma. Anche il Mulhouse è infatti nel mezzo di una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo appuntamento diper la Verochealle 19,30 ospiterà le campionesse di Francia dell’ASPTTnella prima storica partita in casa nella massima competizione europea. Dopo aver combattuto ad armi pari, pur perdendo, nel primo match del girone contro delle avversarie molto più blasonate come quelle del VakifBank Istanbul, l’incontro diè già un crocevia importantissimo per il passaggio del girone. La squadra allenata da Mario Gaspari sta vivendo un momento estremamente positivo, certificato da cinque vittorie consecutive in Serie A1, ma l’impegno contro la squadra francese si presenta come molto equilibrato ed avvincente, tra due squadre molto in forma. Anche ilè infatti nel mezzo di una ...

Advertising

mellzastar1 : RT @VeroVolleyMonza: ?? VIGILIA L'attesa è finita: domani la #VeroVolleyMonza sfida @ASPTTMulhVolley ???? nell'esordio casalingo in @CEVolley… - VeroVolleyMonza : ?? VIGILIA L'attesa è finita: domani la #VeroVolleyMonza sfida @ASPTTMulhVolley ???? nell'esordio casalingo in… - thevolleynews : Monza, storico debutto casalingo in Champions, arrivano le francesi dell'ASPTT Mulhouse - - sportnews201 : Mercoledì da leoni per la Vero Volley Monza: all'Arena arriva Mulhouse per la CEV Champions League - VeroVolleyMonza : ?? #VeroVolleyMonza ?? @ASPTTMulhVolley ?? ???????????????? ?????? ???? ?????? ?????????????????? ?? -