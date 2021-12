Mister braccio di silicone? Massimo Giletti asfalta Selvaggia Lucarelli: la cannonata a poche ore dalla diretta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mancano poche ore alla nuova puntata di Non è l'Arena, il programma di un Massimo Giletti che non si ferma nemmeno nel giorno dell'Immacolata, oggi mercoledì 7 dicembre. L'appuntamento è ovviamente su La7. Al centro della puntata il Covid, con un'inchiesta sugli inevitabili buchi nei controlli imposti dalle regole in vigore dal 6 dicembre, giorno in cui è entrato in "azione" il nuovo super green pass. Dunque un approfondimento politico tutto dedicato alla corsa al Quirinale, che sta entrando sempre più nel vivo. Ma il momento più atteso, forse, è quello in cui si paleserà Guido Russo, il dentista di Biella che si è presentato al centro vaccinale di via Carso con un corpetto in silicone per ingannare i sanitari e farsi inoculare il siero... per finta, in un braccio si silicone. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mancanoore alla nuova puntata di Non è l'Arena, il programma di unche non si ferma nemmeno nel giorno dell'Immacolata, oggi mercoledì 7 dicembre. L'appuntamento è ovviamente su La7. Al centro della puntata il Covid, con un'inchiesta sugli inevitabili buchi nei controlli imposti dalle regole in vigore dal 6 dicembre, giorno in cui è entrato in "azione" il nuovo super green pass. Dunque un approfondimento politico tutto dedicato alla corsa al Quirinale, che sta entrando sempre più nel vivo. Ma il momento più atteso, forse, è quello in cui si paleserà Guido Russo, il dentista di Biella che si è presentato al centro vaccinale di via Carso con un corpetto inper ingannare i sanitari e farsi inoculare il siero... per finta, in unsi. ...

