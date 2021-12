Miss Italia 2021, cambio drastico per il concorso: la finale diventerà una miniserie tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Era il 1939 quando, da un’idea di Dino Villani, nacque 5000 lire per un sorriso. L’inizio della Seconda Guerra Mondiale, tuttavia, ne ha comportato l’interruzione fino al 1946, anno in cui il concorso prese il nome di Miss Italia. Nel corso delle numerose edizioni, si sono succedute diverse celebri partecipanti, tra cui Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Lucia Bosè, Francesca Chillemi e Miriam Leone, per citarne alcune. Allo stesso modo, la competizione ha attraversato sostanziali cambiamenti, con lo scopo di rimanere al passo con i tempi. Ora, in vista dell’appuntamento del 2021, il celebre concorso nostrano si ritrova di fronte a un twist importante. La storica finale, per volere dei creatori dell’evento, diventerà infatti una miniserie tv. A ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Era il 1939 quando, da un’idea di Dino Villani, nacque 5000 lire per un sorriso. L’inizio della Seconda Guerra Mondiale, tuttavia, ne ha comportato l’interruzione fino al 1946, anno in cui ilprese il nome di. Nel corso delle numerose edizioni, si sono succedute diverse celebri partecipanti, tra cui Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Lucia Bosè, Francesca Chillemi e Miriam Leone, per citarne alcune. Allo stesso modo, la competizione ha attraversato sostanziali cambiamenti, con lo scopo di rimanere al passo con i tempi. Ora, in vista dell’appuntamento del, il celebrenostrano si ritrova di fronte a un twist importante. La storica, per volere dei creatori dell’evento,infatti unatv. A ...

