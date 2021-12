Miriana Trevisan sgancia la bomba: ecco cosa fa sotto le coperte insieme a Biagio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La showgirl, messa sotto pressione, si è resa autrice di una confessione in cui ha svelato quello che fa sotto le coperte insieme a Biagio Miriana Trevisan è stata la concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip che la sorte ha avuto più a buon cuore. Tra tutti i partecipanti infatti, il “biglietto di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La showgirl, messapressione, si è resa autrice di una confessione in cui ha svelato quello che faleè stata la concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip che la sorte ha avuto più a buon cuore. Tra tutti i partecipanti infatti, il “biglietto di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

AnnachiaraRatt1 : RT @Ancheatefamigl1: Stupida Prepotente Cattiva Arrogante Gatta morta Rissosa Bambinetta Bulla E dulcis in fundo anche malata di mente Ques… - Sonia83936123 : RT @Ancheatefamigl1: Stupida Prepotente Cattiva Arrogante Gatta morta Rissosa Bambinetta Bulla E dulcis in fundo anche malata di mente Ques… - cesca_sofia : RT @Ancheatefamigl1: Stupida Prepotente Cattiva Arrogante Gatta morta Rissosa Bambinetta Bulla E dulcis in fundo anche malata di mente Ques… - zia_ivy : RT @Vanessa_____86: #gfvip motivo per cui ho smesso di vedere il gf: MIRIANA TREVISAN, il personaggio peggiore e più schifoso messo in un r… - Vanessa_____86 : RT @mel_cri: Per chi non lo sapesse. Questa è #Miriana. #gfvip . PS. La finale la vedrà dal divano di casa!!! -