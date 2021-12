Milan sui social – Tomori: “Sono ancora frustrato con me stesso” | News (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta contro il Liverpool attraverso un post su Instagram Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fikayo, difensore rossonero, ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta contro il Liverpool attraverso un post su Instagram

Advertising

PianetaMilan : @acmilan sui social - @fikayotomori_ : 'Sono ancora frustrato con me stesso' | News #ACMilan #Milan #Sempremilan… - gilnar76 : Tomori si scusa sui social: ecco le parole del difensore rossonero #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - MarcoTroiano8 : RT @RossoneroBlog: Renato #Sanches: Da UK arrivano conferme sul forte interesse rossonero. Per il Daily Mail la corsa è con l'Arsenal. Sanc… - RossoneroBlog : Renato #Sanches: Da UK arrivano conferme sul forte interesse rossonero. Per il Daily Mail la corsa è con l'Arsenal.… - APropionico : @matthewjumped Sembra un giropalla tranquillo del Milan, arriva ora sui piedi di Tomori, vediamo se decide di aprir… -