Milan-Liverpool, per Zlatan Ibrahimovic l'ennesima serata da spettatore: un caso rossonero? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Milan e Inter sono da Champions ma sono inferiori a Liverpool e Real Madrid. La prima paga un girone ostico al ri-esordio nella competizione, la seconda pagherà con un sorteggio molto pericoloso, dove dovrà evitare Liverpool, Chelsea, City e Bayern, le quattro favorite. Ma non c'è colpa nelle Milanesi, solo un normale processo di crescita che vede l'Inter più avanti del Milan. Si può semmai riflettere sulle prestazioni in chiaroscuro dei leader, Ibrahimovic e Handanovic, 40 e 37 anni sulle rispettive spalle, l'età che in Champions non porta buone nuove. Sono gli uomini sicuri in campionato e allo stesso tempo quelli che faticano in Champions. Sono oltre l'apice della maturità piena di Salah e Kroos, autori dei gol del Liverpool e del Real Madrid, perfetti leader di 29 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021)e Inter sono da Champions ma sono inferiori ae Real Madrid. La prima paga un girone ostico al ri-esordio nella competizione, la seconda pagherà con un sorteggio molto pericoloso, dove dovrà evitare, Chelsea, City e Bayern, le quattro favorite. Ma non c'è colpa nelleesi, solo un normale processo di crescita che vede l'Inter più avanti del. Si può semmai riflettere sulle prestazioni in chiaroscuro dei leader,e Handanovic, 40 e 37 anni sulle rispettive spalle, l'età che in Champions non porta buone nuove. Sono gli uomini sicuri in campionato e allo stesso tempo quelli che faticano in Champions. Sono oltre l'apice della maturità piena di Salah e Kroos, autori dei gol dele del Real Madrid, perfetti leader di 29 ...

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - capuanogio : Il #Milan fuori dall’Europa a dicembre ma non chiamatelo fallimento. Girone quasi impossibile, il resto l’hanno fat… - GoalItalia : Milan fuori dall'Europa ????? Il Liverpool sbanca San Siro: rossoneri ultimi nel girone ?? - Claudio69_ : RT @MilanNewsit: Liverpool, Klopp a Sky: 'Milan miglior squadra in Italia, fuori solo per la qualità delle avversarie' - ScarpelloSerena : Le luci accese dell’albero in Galleria, l’eleganza della prima alla Scala, la passione dei tifosi allo stadio per l… -