Milan, in tanti deludono contro il Liverpool. Klopp esalta i rossoneri (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le notizie di questa mattina sul Milan riguardano ovviamente la partita contro il Liverpool e l'eliminazione dall'Europa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le notizie di questa mattina sulriguardano ovviamente la partitaile l'eliminazione dall'Europa

Advertising

CB_Ignoranza : Ci ha provato, tanti rimorsi e meritava qualcosa in più. Il Milan è fuori dall’Europa, ma questi ragazzi ci hanno m… - pisto_gol : Simon #Kjaer ha fatto cose che noi umani non possiamo fare: ha reso solida la difesa del Milan, e salvato la vita a… - MuridiShehu : RT @theMilanZone_: ?? #Klopp: “Mi piace il progetto del #Milan. È un bel mix tra giocatori giovani ed esperti. Al momento hanno tanti infort… - PianetaMilan : #Milan, le top #news di questa mattina - kalidu1926 : @CucchiRiccardo Il problema non è il milan ma il nostro campionato che a livello di club è mediocre per tanti motivi -