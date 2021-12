Milan | Ielpo pazzo di Kalulu | “Lo adoro | è un giocatore forte”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mario, ex portiere rossonero, ha speso parole al miele per il difensore delPierre. Questo il suo pensiero

Commenta per primo Marioparla del momento dela Tutti Convocati: 'L'assenza di Tomori ha avuto un peso, così come quella di Rebic e di Calabria. Quando si fa turnover bisogna tenere conto anche delle assenze che ...Umberto Tessier) Pronostico Fiorentina: "Rossoneri favoriti, ma Italiano..." (esclusiva) FIORENTINASTREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di ...Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV commentando la partita di Champions League di stasera tra Milan e Liverpool. Le sue parole Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV commentando la partita di Champions ...Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV commentando la partita di Champions League in programma questa sera contro il Liverpool: “La partita con il Liverpool sarà una delle ...