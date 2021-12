Milan | Ferrara | “Corsa per il titolo sarà una sfida ad armi pari”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), ex difensore, ha parlato della lotta per lo Scudetto di questa stagione, che vede ilprotagonista e al momento al primo posto.

Advertising

sportli26181512 : Ferrara sulla corsa scudetto: 'Sarà un duello ad armi pari fra Inter, Milan, Napoli e Atalanta': 'Inter, Milan, Nap… - sscalcionapoli1 : Ferrara: “Napoli al livello di Inter, Milan e Atalanta. Una di loro vincerà lo scudetto” - sportli26181512 : Ferrara: 'Scudetto? Inter, Milan, Napoli e Atalanta sullo stesso livello. Trionferà...': Ciro Ferrara, ex difensore… - danilevicis : @fraperu1 @BorgeseGiovanni @lodro86 I difensori dei primi 2000 erano difensori, non registi arretrati. La Roma gioc… - MundoNapoli : Ciro Ferrara: “Lo scudetto lo vincerà una tra Napoli, Inter, Milan ed Atalanta” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ferrara

..." cinemateatrodelfino.it GUIDA ALL'ASCOLTO REGISTRATA MADE in Corvetto Piazzale, 2 ...obbligatoria " m.municipio8@comune.milano.it GUIDA ALL'ASCOLTO REGISTRATA MUNICIPIO 9 Spirit deVia ...Commenta per primo Ciro, ex difensore tra le altre di Juve e Napoli, parla al Mattino della lotta scudetto: 'Inter,, Napoli e Atalanta. Sono tutte e quattro sullo stesso livello e con identiche chance di ...Racconto autobriografico degli autori Nicoletta Ferrara e Max Caramani che hanno vinto la battaglia contro il covid 19 ...PORCIA - Sabato 11 Dicembre alle ore 20.30, nell’ambito delle manifestazioni Natalizie, alla chiesa di Sant’Agnese di Rorai Piccolo, Porcia, si terrà il concerto dell’Orchestra “Città di Ferrara”, org ...