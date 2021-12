(Di mercoledì 8 dicembre 2021) . Il campione tedesco è stato tirato in ballo da Luca di Montezemolo Il Mondiale di Formula 1 si concluderà questo week end ad Abu Dhabi. Max Verstappen e Lewis Hamiltonno a pari punti, come accaduto in passato solo nel 1974 a Watkins Glen, con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

quaranta_vito : Leggete il titolo e poi leggete l'articolo... pennivendoli!!!!! - alessiadaniele8 : RT @F1RaiContext: 8 ottobre 2000. 20 anni fa. Michael Schumacher è Campione del Mondo al volante della Ferrari. (Una delle telecronache pi… - SimonTheWatcher : @Dekracap @Federico_FLC @antorendina Sopravvalutato? Sul serio? Senza DRS, di puro motore e talento di Hakkinen che… - mattiamaestri46 : @Nicola89144151 A questo non lo so,ma fece weekend ed errori che non furono da Michael Schumacher. - mattiamaestri46 : Michael Schumacher nel 2002 17 podi su 17 gare. DICIASSETTE PODI SU DICIASSETTE GARE #F1 #Schumacher -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher

... sotto la sua guida e quella di Luca Cordero di Montezemolo , la scuderia di Maranello vinse 14 titoli mondiali, di cui cinque titoli piloti consecutivi con(2000, 2001, 2002, 2003 ...Nel 1997venne squalificato e rimosso dalla classifica piloti in seguito all'incidente di Jerez con Jacques Villeneuve, manovra in seguito alla quale il tedesco della Ferrari ...Il tema "Max Verstappen vs Lewis Hamilton" sta alimentando non poche discussioni a riguardo. L'esito del GP di Arabia Saudita, vinto dal britannico della Mercedes, vedrà i due contendenti per il titol ...Michael Schumacher, arriva un nuovo pesantissimo annuncio: sono tutti increduli. Il campione tedesco è stato tirato in ballo da Montezemolo ...