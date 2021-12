"Mezza Italia in zona gialla", il super green pass non basta? Natale da incubo: chi lo trascorrerà in semi-lockdown (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mentre è in corso la riflessione da parte del governo presieduto da Mario Draghi sulla proroga dello stato di emergenza (che scade a fine anno), Mezza Italia rischia di dover trascorrere il Natale in zona gialla. Per ora il super green pass ha prodotto un primo risultato importante, quello di aver spinto le prime dosi a un numero record (circa 42mila in un solo giorno) che non si registrava da metà ottobre. Resta però il problema dei contagi, spinto anche dalla nuova variante Omicron. Stano ai dati Agenas aggiornati al 7 dicembre, sono nove le Regioni Italiane che hanno superato la soglia del 10% di posti letto occupati nelle terapie intensive: si tratta di Alto Adige, Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mentre è in corso la riflessione da parte del governo presieduto da Mario Draghi sulla proroga dello stato di emergenza (che scade a fine anno),rischia di dover trascorrere ilin. Per ora ilha prodotto un primo risultato importante, quello di aver spinto le prime dosi a un numero record (circa 42mila in un solo giorno) che non si registrava da metà ottobre. Resta però il problema dei contagi, spinto anche dalla nuova variante Omicron. Stano ai dati Agenas aggiornati al 7 dicembre, sono nove le Regionine che hannoato la soglia del 10% di posti letto occupati nelle terapie intensive: si tratta di Alto Adige, Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, ...

