Meteo: Immacolata bianca al Nord, con neve in pianura. Maltempo al Centrosud (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Si arricchisce di ulteriori dettagli la previsione per la prima giornata festiva natalizia di questo mese di dicembre. La corsa per preparare gli alberi di Natale, come vuole la tradizione sarà ostacolata da una fase di forte Maltempo sull'Italia che avrà caratteristiche molto diverse da Nord a sud. Le forti gelate di questi ultimi giorni sulle regioni settentrionali resisteranno con l'arrivo delle correnti atlantiche favorendo nevicate fino in pianura anche abbondanti. Meteo MERCOLEDI' 8 DICEMBRE. Sembra quindi confermato l'ingresso di una perturbazione atlantica proprio per l'8 dicembre a partire dal Nordovest, responsabile di un peggioramento con piogge in Liguria, nevicate sulle Alpi, ma possibili anche in pianura su Piemonte ed ...

