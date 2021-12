Medici no vax, faro dell'Ordine di Roma: 600 sotto inchiesta. 'Li sospenderemo' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il sospetto è che la maglia delle verifiche compiute dalle Asl non sia stata così stretta e che dunque, alcuni, siano scivolati via dai controlli, facendola letteralmente franca. Non si spiega ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il sospetto è che la magliae verifiche compiute dalle Asl non sia stata così stretta e che dunque, alcuni, siano scivolati via dai controlli, facendola letteralmente franca. Non si spiega ...

Advertising

lorepregliasco : Ci sarebbe da chiedersi quanti voti stiano bruciando a destra continuando a lisciare il pelo ai no vax e a portare… - Agenzia_Ansa : Controlli Nas in tutta Italia, scoperti 281 medici no vax. Erano al lavoro anche se sospesi o senza immunizzazione.… - fattoquotidiano : MEDICI NO VAX AL LAVORO Continuavano a lavorare nonostante fossero no-vax. Altri, già sospesi, erano lo stesso in… - Lupo1960 : RT @lorepregliasco: Ci sarebbe da chiedersi quanti voti stiano bruciando a destra continuando a lisciare il pelo ai no vax e a portare in p… - mrcllznn : RT @mrcllznn: Questi giornalisti andrebbero radiati dall’Ordine, come i medici no vax. Hanno dei doveri di obiettività e verità, soprattutt… -