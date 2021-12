Martina Campanile | muore a 14 anni per insufficienza respiratoria aggravata dal Covid

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)era una ragazzina di quattordici. Affetta da gravi patologie pregresse era stata ricoverata nei giorni scorsi a causa di un’infezione da-19. Condotta nella rianimazione pediatrica del Salesi di Ancona, si è spenta a causa di un’che l’ha portata a un arresto cardiaco. La piccolaera affetta da Pentasomia X, ossia una mutazione genetica che comporta una predisposizione a tromboembolismo. Aveva già subito un trapianto renale ed era quindi un soggetto a forte rischio. Dopo essersi contagiata con il, la quattordicenne originaria di Osimo (Marche) è finita subito in rianimazione. Qui è stata intubata. Ma la situazione si è fatto presto critica, per il progressivo ...

di Alberto Bignami Si sono spenti alle 12,08 il sorriso e la voglia di vivere di, la 14enne osimana ricoverata nella Rianimazione pediatrica del Salesi di Ancona lo ...