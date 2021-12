Marsiglia-Lokomotiv Mosca (Europa League, giovedì 9 dicembre ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Marsiglia di Sampaoli ha visto svanire le sue chances di qualificazione nella notte di Istanbul, seppellito dal Galatasaray sotto 4 reti. Stasera ha due risultati su tre a disposizione per blindare almeno il terzo posto (che significa Conference League) dagli assalti della Lokomotiv Mosca. La squadra di Gisdol viene da 4 sconfitte di fila e in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ildi Sampaoli ha visto svanire le sue chances di qualificazione nella notte di Istanbul, seppellito dal Galatasaray sotto 4 reti. Stasera ha due risultati su tre a disposizione per blindare almeno il terzo posto (che significa Conference) dagli assalti della. La squadra di Gisdol viene da 4 sconfitte di fila e in InfoBetting: Scommesse Sportive e

