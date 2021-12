Marina La Rosa lascia il marito | “Pesavo 47 chili”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)Laha raccontato che la sua storia d’amore con Guido Belliti, sposato 10 anni fa, si è conclusa di recente. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di aver vissuto un momento molto complicato, in cui si è anche dimagrita molto, arrivando a pesare 47: una situazione che l’ha spinta a dire basta.Laha confessato, in un’intervista rita al settimanale Chi, di

Marina La Rosa ha annunciato la separazione dal marito, Guido Bellitti, dalla quale ha avuto due figli. Era arrivata a pesare 47 chili.