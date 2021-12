Mare Fuori 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 8 dicembre 2021 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mare Fuori 2 quarta puntata. Mercoledì 8 dicembre 2021 torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mare Fuori 2 seconda puntata – episodio 7 Il peso delle scelte. Massimo, dopo aver scoperto che l’assassino di Nina è nell’IPM decide di fare di testa sua e mette i presunti colpevoli in isolamento per cercare di scoprire la verità. Carmine sospetta qualcosa ed è sempre più agitato mentre Filippo ha altri pensieri: Naditza è tornata in istituto ed è molto arrabbiata con lui, riuscirà a riconquistarla? Intanto Beppe scopre una importante verità sul suo ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021). Mercoledì 8torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING2 seconda– episodio 7 Il peso delle scelte. Massimo, dopo aver scoperto che l’assassino di Nina è nell’IPM decide di fare di testa sua e mette i presunti colpevoli in isolamento per cercare di scoprire la verità. Carmine sospetta qualcosa ed è sempre più agitato mentre Filippo ha altri pensieri: Naditza è tornata in istituto ed è molto arrabbiata con lui, riuscirà a riconquistarla? Intanto Beppe scopre una importante verità sul suo ...

Advertising

EleonoraEvi : Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E noi ve lo facciamo vedere cosa succede durante il trasporto di milioni d… - CarloRapezzano : Non affliggiamoci. Godiamo ogni istante. Scegliamo di sorridere anche se fuori nevica e il mare è così distante. - leavventuredibi : una giornata passata tra studio e mare fuori da cosa poteva essere rovinata? DA PARENTI A PRANZO IO NON CE KA FSCCI… - rajnbowmuke : ho recuperato anche l'ultima puntata di mare fuori, oggi finalmente posso guardarlo in tv e posso guardarmi anche l… - hvlfaway : nicolà comunque mio uomo già dalla prima stagione di mare fuori un anno fa -