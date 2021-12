Mara Carfagna promuove “Uniamo l’Italia” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – “È ora di aprire la partita del nuovo ciclo di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: 73.5 miliardi di euro, di cui l’80% andrà alle regioni del Sud. Una mole importante di risorse che, se confermate dalla prossima Legge di Bilancio, non possono andare sprecate. Il nostro dovere: spendere bene questi soldi e abbattere così il muro invisibile che da troppi anni divide il Paese”. Così la ministra per il sud Mara Carfagna (foto), che per questo motivo ha voluto promuovere l’incontro “Uniamo l’Italia”, due giorni di ascolto e confronto con il ministro Franco, i rappresentanti di Regioni ed Enti locali e gli esponenti della società civile sul ciclo FSC 21-27. Si potrà seguire il dibattito il 9 e 10 dicembre in diretta sui canali social della Carfagna e su quelli del ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – “È ora di aprire la partita del nuovo ciclo di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: 73.5 miliardi di euro, di cui l’80% andrà alle regioni del Sud. Una mole importante di risorse che, se confermate dalla prossima Legge di Bilancio, non possono andare sprecate. Il nostro dovere: spendere bene questi soldi e abbattere così il muro invisibile che da troppi anni divide il Paese”. Così la ministra per il sud(foto), che per questo motivo ha volutore l’incontro “”, due giorni di ascolto e confronto con il ministro Franco, i rappresentanti di Regioni ed Enti locali e gli esponenti della società civile sul ciclo FSC 21-27. Si potrà seguire il dibattito il 9 e 10 dicembre in diretta sui canali social dellae su quelli del ...

