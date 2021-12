Maltempo in Campania, nuova allerta meteo: tornano temporali e raffiche di vento (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Torna di nuovo il Maltempo in Campania. La Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo su tutto il territorio, dalle 16 di oggi, mercoledì 8 dicembre, fino alle 16 di domani, giovedì 9 dicembre. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Torna di nuovo ilin. La Protezione Civile ha emanato un avviso dicon livello di criticità idrogeologica di colore Giallo su tutto il territorio, dalle 16 di oggi, mercoledì 8 dicembre, fino alle 16 di domani, giovedì 9 dicembre. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

