Mai così tanti contagi dal 9 aprile: il bollettino dell’8 dicembre. Primi tre casi di omicron nel Lazio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Covid, mai così tanti contagi da aprile. Il bollettino Covid dell’8 dicembre informa che nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati 17.959 nuovi casi Covid: mai così tanti dal 9 aprile scorso (quando furono 18.938) contro i 15.756 di ieri. Con 564.698 tamponi (ieri 695.136) il tasso di positività sale al 3,2% (+0,9%). I decessi sono diminuiti: 86 (ieri 99), per un totale di 134.472 vittime dall’inizio dell’epidemia. Lo riporta l’Adnkronos. bollettino dell’8 dicembre: boom di contagi in Veneto Niente allarmismi. La situazione rimane tutto sommato sotto controllo quando stiamo ormai entrando nel periodo di feste ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Covid, maida. IlCovidinforma che nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati 17.959 nuoviCovid: maidal 9scorso (quando furono 18.938) contro i 15.756 di ieri. Con 564.698 tamponi (ieri 695.136) il tasso di positività sale al 3,2% (+0,9%). I decessi sono diminuiti: 86 (ieri 99), per un totale di 134.472 vittime dall’inizio dell’epidemia. Lo riporta l’Adnkronos.: boom diin Veneto Niente allarmismi. La situazione rimane tutto sommato sotto controllo quando stiamo ormai entrando nel periodo di feste ...

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Braida, Corvino e Galliani: il trio di manager che illumina il mercato di gennaio di B Mai così competitiva, mai così equilibrata. La Serie B di quest'anno promette fuoco e fiamme, non ci sono padroni e difficilmente ce ne saranno. Guarda tutta la Serie BKT su DAZN. Attiva ora Non ...

Fiumi di soldi e importanti gratificazioni sul lavoro entro dicembre per l'Ariete e per questi altri 2 fortunati segni zodiacali Dovranno fare però un po' di attenzione al modo di comportarsi con colleghi e superiori: mai essere ... Il lavoro non mancherà, così come molti altri nuovi progetti. Chi è alla ricerca, troverà invece ...

