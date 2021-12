Love is in the air, anticipazioni oggi 8 dicembre: Serkan vuole riconquistare Eda (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi mercoledì 8 dicembre, terzo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50, in una puntata davvero breve per dare la linea anticipata a Pomeriggio 5. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul che è arrivata alla seconda stagione? Il Bolat non ha ubbidito a Eda ed ha intenzione di restare e riconquistarla. Il Bolat scoprirà che Kiraz è sua figlia? Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi mercoledì 8 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le anticipazioni di questa puntata della seconda ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 8 dicembre 2021)is in the Air,mercoledì 8, terzo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50, in una puntata davvero breve per dare la linea anticipata a Pomeriggio 5. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul che è arrivata alla seconda stagione? Il Bolat non ha ubbidito a Eda ed ha intenzione di restare e riconquistarla. Il Bolat scoprirà che Kiraz è sua figlia?is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràmercoledì 8ai due protagonisti della romantica soap? Ledi questa puntata della seconda ...

