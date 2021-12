Love is in the air, anticipazioni 9 dicembre: una lettera per Serkan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata giovedì 9 dicembre. Eda rivela la verità a Serkan con una lettera, ma qualcosa va storto. Eda in lacrime dice addio a SerkanA cena Eda rivive il suo passato con Serkan fino al momento della loro dolorosa rottura. La Yildiz gli ha chiesto di partire e non tornare mai più, ma il Bolat non ha intenzione di lasciare l’hotel di Sile. Serkan vuole riconquistarla, gli anni trascorsi non hanno cancellato il sentimento che provava per lei. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Eda confida con Melo e Ayfer l’intenzione di rivelare a Serkan la verità in una lettera. Kiraz è la figlia nata dal loro amore, l’architetto non ne sa nulla. Il Bolat ha ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 dicembre 2021)is in the air prossima puntata giovedì 9. Eda rivela la verità acon una, ma qualcosa va storto. Eda in lacrime dice addio aA cena Eda rivive il suo passato confino al momento della loro dolorosa rottura. La Yildiz gli ha chiesto di partire e non tornare mai più, ma il Bolat non ha intenzione di lasciare l’hotel di Sile.vuole riconquistarla, gli anni trascorsi non hanno cancellato il sentimento che provava per lei. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Eda confida con Melo e Ayfer l’intenzione di rivelare ala verità in una. Kiraz è la figlia nata dal loro amore, l’architetto non ne sa nulla. Il Bolat ha ...

