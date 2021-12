L'orrore al tempo del Covid: sorpreso col green pass falso, stermina la famiglia. Come ammazza moglie e 3 figlie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per il timore di vedere la sua famiglia distrutta, l'ha sterminata. Capita anche questo nell'era della pandemia. Un padre di famiglia di un piccolo centro della cintura sud di Berlino ha deciso di uccidere la moglie, le tre bambine e poi di togliersi la vita per paura che un certificato di vaccinazione anti-Covid falsificato portasse le autorità a strappargli le figlie e a mandarlo in prigione insieme alla moglie. In una lettera di addio l'insegnante di 40 anni, Devid R., e autore della strage ha ammesso la volontà di uccidere tutti i suoi. Il tutto è successo in una villetta unifamiliare nella frazione di Senzig a Koenigs Wuesterhausen, in Brandeburgo. Sabato scorso un vicino di casa aveva lanciato l'allarme e la polizia aveva ritrovato i cinque corpi senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per il timore di vedere la suadistrutta, l'hata. Capita anche questo nell'era della pandemia. Un padre didi un piccolo centro della cintura sud di Berlino ha deciso di uccidere la, le tre bambine e poi di togliersi la vita per paura che un certificato di vaccinazione anti-falsificato portasse le autorità a strappargli lee a mandarlo in prigione insieme alla. In una lettera di addio l'insegnante di 40 anni, Devid R., e autore della strage ha ammesso la volontà di uccidere tutti i suoi. Il tutto è successo in una villetta unifamiliare nella frazione di Senzig a Koenigs Wuesterhausen, in Brandeburgo. Sabato scorso un vicino di casa aveva lanciato l'allarme e la polizia aveva ritrovato i cinque corpi senza ...

Ultime Notizie dalla rete : orrore tempo Dopo il pasticciaccio di Conte ora Enrico Letta è solo nella partita del Quirinale Il pasticciaccio brutto di Roma Centro, con il gran rifiuto di Conte, è stato un film dell'orrore politico talmente riuscito da apparire surreale. Era infatti difficile immaginare che in un colpo solo il Pd riuscisse a buttare all'aria non solo il 'campo largo' in cantiere per sfidare il ...

Chi è il romeno che ha ucciso l'82enne con la motosega La genesi del delitto fa rabbrividire e ricorda i peggiori film dell'orrore. Come riferisce il ... Cos'è successo in quel lasso di tempo? La dinamica è stata ricostruita dagli uomini delle forze dell'...

"Stavo guardando il cellulare, poi...": il racconto dell'orrore sul treno ilGiornale.it Sharon Barni, bimba di 18 mesi, uccisa di botte dal compagno della madre: l'uomo è stato condannato all'ergastolo Un incidente domestico: aveva provato in ogni modo Gabriel Robert Marincat, a giustificare la morte di quella bimba di soli 18 mesi che gli era stata affidata per qualche ora. «È ...

Dentro la vulnerabilità delle nostre certezze Nella galleria Interzone, a Roma, «Wor(l)dless» di Pier Paolo Patti, immagini che combattono quella che Susan Sontag chiamava «l’indecenza» di chi si metteva di fronte al dolore degli altri ...

