L' omaggio di Francesco alla Madonna dell' Immacolata

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un cesto di rose bianche e una preghiera. Così Papaha resoall', questa mattina all'alba, facendo visitastatuache si trova a Piazza di Spagna. "Il Papa - fa sapere la sala stampa vaticana - ha deposto un cesto di rose bianchebasea colonna sulla cui sommità si trova la statuae si è fermato in preghiera, chiedendole il miracoloa cura, per i tanti malati;a guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica; ea conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri".ha ...