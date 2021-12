Lo sciopero politico di Landini, aspirante leader della sinistra anti Draghi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Indicendo uno sciopero generale di otto ore Maurizio Landini ha fatto quello a cui nessun leader della lunga storia della Cgil aveva mai pensato: uno sciopero politico che spacca il sindacato (la Cisl non aderisce). Ma in fondo va anche capito: non essendoci da anni una sinistra politica degna di questo nome, Landini è appunto da anni che ha in testa un sindacato politico, di classe, di vaga ascendenza marxista ma di esito populista che occupi quello spazio vacante. Dal tramonto di Rifondazione comunista, in Italia a sinistra del Pd – che è un partito, seppur confusamente, socialdemocratico con sottili venature liberali – c’è il deserto. Tuttavia esiste una costellazione di leader, da ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Indicendo unogenerale di otto ore Maurizioha fatto quello a cui nessunlunga storiaCgil aveva mai pensato: unoche spacca il sindacato (la Cisl non aderisce). Ma in fondo va anche capito: non essendoci da anni unapolitica degna di questo nome,è appunto da anni che ha in testa un sindacato, di classe, di vaga ascendenza marxista ma di esito populista che occupi quello spazio vacante. Dal tramonto di Rifondazione comunista, in Italia adel Pd – che è un partito, seppur confusamente, socialdemocratico con sottili venature liberali – c’è il deserto. Tuttavia esiste una costellazione di, da ...

