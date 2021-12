Lo sciopero Cgil-Uil contro la manovra spacca la sinistra | il Pd sta con la Cisl

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic – Lo-Uillala, con il Pd che prende le distanze dal compagno Landini. La decisione di proclamare logenerale di otto ore per il 16 dicembre, senza la, paradossalmente fa spostare i dem sulle posizioni del sindacato centrista. Sì, perché per il Pd l’affronto è gravissimo: non si può contestare il governo Draghi, come fanno invecee Uil.-Uilla, il Pd prende le distanze da Landini “Siamo preoccupati per la tenuta sociale del Paese. Oggi serve unità, e serve anche al fronte sindacale”, dice il segretario Pd Enrico Letta. Ma ormai lo strappo è consumato e per i ...