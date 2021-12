“Lo pretendiamo…”: Juve, Arrivabene non si trattiene e si sfoga in diretta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel pre partita del match contro il Malmoe il dirigente della Juve Arrivabene ha difeso la società riguardo le vicende sulle plusvalenze. Nel pre partita del match di Champions League contro il Malmoe l’ad della Juve Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi trattati con il dirigente che è tornato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel pre partita del match contro il Malmoe il dirigente dellaha difeso la società riguardo le vicende sulle plusvalenze. Nel pre partita del match di Champions League contro il Malmoe l’ad dellaMaurizioha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi trattati con il dirigente che è tornato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_Morik92_ : Arrivabene: 'Plusvalenze? Ciò che ho detto è coperto da segreto istruttorio. Siamo soggetti a controlli rigidi da t… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: 'Pretendiamo rispetto, i processi mediatici non mi piacciono' ?? Le parole di Maurizio Arrivabene sull'indagine in corso ne… - zazoomblog : Plusvalenze Juve Arribane: “Pretendiamo rispetto” - #Plusvalenze #Arribane: #“Pretendiamo - tuttonapoli : Juve, l'ad Arrivabene si difende: “Inchiesta? Pretendiamo rispetto, no ai processi mediatici' - infoitsport : Plusvalenze Juve, Arribane: “Pretendiamo rispetto” -