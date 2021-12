Liverpool, Klopp sogna il colpaccio dal Borussia Dortmund: la situazione! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Liverpool dominatore a San Siro. La squadra di Klopp è riuscita nell’impresa di fare 18 punti su 18 e quindi di vincere tutte e 6 le partite del girone di Champions League. Bellingham Borussia Dortmund Per quanto riguarda il mercato, stando a quanto riportato da Mirror il Liverpool sarebbe entrato nella corsa per Jude Bellingham, centrocampista inglese del Borussia Dortmund. Il club tedesco chiederà non meno di 90 milioni di sterline (105 milioni di euro), un valore più che quadruplicato rispetto al 2020, quando fu acquistato dal Birmingham per 20 milioni. LEGGI ANCHE: Inter, Marotta studia il colpo dal Real Madrid! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021)dominatore a San Siro. La squadra diè riuscita nell’impresa di fare 18 punti su 18 e quindi di vincere tutte e 6 le partite del girone di Champions League. BellinghamPer quanto riguarda il mercato, stando a quanto riportato da Mirror ilsarebbe entrato nella corsa per Jude Bellingham, centrocampista inglese del. Il club tedesco chiederà non meno di 90 milioni di sterline (105 milioni di euro), un valore più che quadruplicato rispetto al 2020, quando fu acquistato dal Birmingham per 20 milioni. LEGGI ANCHE: Inter, Marotta studia il colpo dal Real Madrid!

