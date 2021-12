LIVE Trento-Foolad Sirjan 1-0 volley, Mondiale per club in DIRETTA: la squadra di Lorenzetti domina il primo set, 25-18 (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 Fallo di tempo del Foolad e si chiude così il primo set 24-18 Attacco vincente di Tashakori 24-17 Pipe di Lavia 23-17 Errore al servizio Trento 23-16: Murooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiin 22-16 Errore al servizio Itas 22-15: Vincente Lavia da zona 2 21-14 Vincente Lavia in diagonale da zona 2 20-14 primo tempo Tashakori 20-13 primo tempo Lisinac 19-13 Mano out Esfandiar da zona 4 19-12 Aceeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiii 18-12 Errore al servizio Foolad 17-12 Ace Blagojevic 17-11 Out l’attacco di Lavia da zona 2 17-10 primo tempo Tashakori 17-9 Errore Foolad 16-9 Mano out Jelveh 16-8 primo tempo Podrascanin 15-8 Errore al servizio ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-18 Fallo di tempo dele si chiude così ilset 24-18 Attacco vincente di Tashakori 24-17 Pipe di Lavia 23-17 Errore al servizio23-16: Murooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiin 22-16 Errore al servizio Itas 22-15: Vincente Lavia da zona 2 21-14 Vincente Lavia in diagonale da zona 2 20-14tempo Tashakori 20-13tempo Lisinac 19-13 Mano out Esfandiar da zona 4 19-12 Aceeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiii 18-12 Errore al servizio17-12 Ace Blagojevic 17-11 Out l’attacco di Lavia da zona 2 17-10tempo Tashakori 17-9 Errore16-9 Mano out Jelveh 16-8tempo Podrascanin 15-8 Errore al servizio ...

