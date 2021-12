LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 68-67, EuroCup basket in DIRETTA: grande equilibrio ad inizio terzo quarto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Scariolo chiama il time-out. Momento difficile per la Virtus. -1’08” alla fine del terzo periodo. 82-77 Schiacciata di Blazic. +5 Olimpia che ora tenta l’allungo. 80-77 Pullen realizza dopo un rimbalzo offensivo di Radovanovic. 78-77 Risponde la Virtus con Belinelli! grande tripla per l’azzurro. 2? esatti sul cronometro. 78-74 Schiacciata spettacolare di Auguste. 76-74 Tripla di Blazic. 73-74 Gran numero di Tessitori vicino al canestro. 73-72 Muric sfrutta un bel passaggio di Auguste. 71-72 1/2 anche per Tessitori dall’altra parte del campo. 71-71 1/2 per lo statunitense. Jaiteh commette fallo su Pullen. Anche gli emiliani esaurisco il bonus. 70-71 Sbaglia il libero il numero 44 delle V Nere. 70-71 Teodosic segna e subisce ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAScariolo chiama il time-out. Momento difficile per la. -1’08” alla fine delperiodo. 82-77 Schiacciata di Blazic. +5che ora tenta l’allungo. 80-77 Pullen realizza dopo un rimbalzo offensivo di Radovanovic. 78-77 Risponde lacon Belinelli!tripla per l’azzurro. 2? esatti sul cronometro. 78-74 Schiacciata spettacolare di Auguste. 76-74 Tripla di Blazic. 73-74 Gran numero di Tessitori vicino al canestro. 73-72 Muric sfrutta un bel passaggio di Auguste. 71-72 1/2 anche per Tessitori dall’altra parte del campo. 71-71 1/2 per lo statunitense. Jaiteh commette fallo su Pullen. Anche gli emiliani esaurisco il bonus. 70-71 Sbaglia il libero il numero 44 delle V Nere. 70-71 Teodosic segna e subisce ...

