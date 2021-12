LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 53-54, EuroCup basket in DIRETTA: grande equilibrio nei primi due quarti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:48 Bella partita fin qui. La Virtus ha tentato più volte l’allungo, ma gli sloveni hanno risposto alla grande con i tiri da tre (ben 11/20 a segno). FINISCE SECONDO QUARTO! 53-54 1/2 dalla lunetta per Teodosic. +1 Virtus a 14” dalla fine del primo tempo. Scariolo chiama il time-out. 33” sul cronometro. 53-53 Ferrell stratosferico! Altra tripla che si aggiunge alle 4 precedenti (su sei tentativi). Pareggio dell’Olimpia. 50-53 2/2 dalla lunetta per Ferrell. La Virtus ha esaurito il bonus, 4 invece i falli della squadra di casa. 48-53 Jaiteh realizza da dentro l’area. 48-51 Ancora Ferrell da tre. Assurdo. 45-51 ALIBEGOVIC! Si aggiunge anche lui al festival delle triple. 45-48 Anche Blazic da tre. -3 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:48 Bella partita fin qui. Laha tentato più volte l’allungo, ma gli sloveni hanno risposto allacon i tiri da tre (ben 11/20 a segno). FINISCE SECONDO QUARTO! 53-54 1/2 dalla lunetta per Teodosic. +1a 14” dalla fine del primo tempo. Scariolo chiama il time-out. 33” sul cronometro. 53-53 Ferrell stratosferico! Altra tripla che si aggiunge alle 4 precedenti (su sei tentativi). Pareggio dell’. 50-53 2/2 dalla lunetta per Ferrell. Laha esaurito il bonus, 4 invece i falli della squadra di casa. 48-53 Jaiteh realizza da dentro l’area. 48-51 Ancora Ferrell da tre. Assurdo. 45-51 ALIBEGOVIC! Si aggiunge anche lui al festival delle triple. 45-48 Anche Blazic da tre. -3 ...

