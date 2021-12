LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 10-18, EuroCup basket in DIRETTA: ottima partenza degli emiliani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Bella palla di Muric per Omic che da sotto canestro non sbaglia. 16-20 Muric da due. Gli sloveni si portano sul -4. 14-20 Omic da dentro l’area. 12-20 Jaiteh scarta un altro cioccolatino di Teodosic e segna il +8. 12-18 Semigancio di tabellone di Omic. Coach Golemac chiama il time-out. -5’30” alla prima sirena. 10-18 Pajola ruba palla e lancia Weems in contropiede. Lo statunitense non sbaglia e la Virtus vola sul +8. 10-16 Realizzazione da dentro l’area per Weems: +6. 10-14 Teodosic inventa, Jaiteh appoggia a canestro. Il numero 44 sta regalando spettacolo. 10-12 2/2 dalla lunetta per Blazic. 8-12 Ferrell da tre. L’Olimpia Lubiana accorcia sul -4. 5-12 Teodosic scatenato! Penetrazione vincente per il numero 44 delle V Nere. 5-10 Ancora Teodosic. Altra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-20 Bella palla di Muric per Omic che da sotto canestro non sbaglia. 16-20 Muric da due. Gli sloveni si portano sul -4. 14-20 Omic da dentro l’area. 12-20 Jaiteh scarta un altro cioccolatino di Teodosic e segna il +8. 12-18 Semigancio di tabellone di Omic. Coach Golemac chiama il time-out. -5’30” alla prima sirena. 10-18 Pajola ruba palla e lancia Weems in contropiede. Lo statunitense non sbaglia e lavola sul +8. 10-16 Realizzazione da dentro l’area per Weems: +6. 10-14 Teodosic inventa, Jaiteh appoggia a canestro. Il numero 44 sta regalando spettacolo. 10-12 2/2 dalla lunetta per Blazic. 8-12 Ferrell da tre. L’accorcia sul -4. 5-12 Teodosic scatenato! Penetrazione vincente per il numero 44 delle V Nere. 5-10 Ancora Teodosic. Altra ...

