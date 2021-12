LIVE – Monza-Mulhouse 0-0: gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Vero volley Monza-ASPTT Mulhouse, sfida valevole per la seconda giornata della Pool B di Cev Champions League femminile 2021/2022. Le brianzole di coach Gaspari, dopo la sconfitta all’esordio con il VakifBank, vogliono i tre punti contro le campionesse di Francia. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 8 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL B: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Monza – Mulhouse (inizia alle 19.30) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Latestuale di Vero-ASPTT, sfida valevole per la seconda giornata della Pool B di Cevfemminile 2021/. Le brianzole di coach Gaspari, dopo la sconfitta all’esordio con il VakifBank, vogliono i tre punti contro le campionesse di Francia. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 8 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL B: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNA LA(inizia alle 19.30) ...

Advertising

Fantacalciok : Monza – Frosinone: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Monza - Frosinone: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale - StevenLaBomba : Nuova settimana e ancora spettacolo di @CEVolleyballCL. Su @Eurosport_IT vi racconterò (in LIVE-Blogging e con vid… - StePeduzzi : RT @monza_news: Andrea Guazzoni a #BinarioSport: il 3-5-2 di Stroppa sta facendo benissimo con questi giocatori, bisogna fare attenzione a… - monza_news : Andrea Guazzoni a #BinarioSport: il 3-5-2 di Stroppa sta facendo benissimo con questi giocatori, bisogna fare atten… -