LIVE – Lazio-Galatasaray, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Galatasaray, match cruciale per i biancocelesti per conquistare il pass per la fase a eliminazione DIRETTA dell’Europa League 2021/2022. C’è attesa per conoscere le parole dell’allenatore toscano che a Formello incontrerà i cronisti per presentare i temi di questa partita da dentro o fuori. Appuntamento fissato alle ore 14.30 di mercoledì 8 dicembre. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladelladi Maurizioalla vigilia di, match cruciale per i biancocelesti per conquistare il pass per la fase a eliminazionedell’Europa League 2021/2022. C’è attesa per conoscere le parole dell’allenatore toscano che a Formello incontrerà i cronisti per presentare i temi di questa partita da dentro o fuori. Appuntamento fissato alle ore 14.30 di mercoledì 8 dicembre. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

RenzoGiannanto1 : #CiroImmobile ci prova per #LazioGalatasaray, auguri a @giuliocardone69, il #mercalelling di @Enrico1306, le… - ForzaLazio__ : ??REAZIONE SAMPDORIA-LAZIO 1-3 [LIVE REACTION]? Riviviamo il meglio della partita di domenica, vista dai nostri occh… - LALAZIOMIA : Lazio, l'Academy Cup diventa 'Guero Cup': il 5 e il 6 gennaio nel ricordo di Daniel - Calcio a 5 Live - LazioNews_24 : Ultimissime #Lazio: #Immobile ci prova per il #Galatasaray, idea #Caputo in attacco - QscoreZ : RT @QscoreZ: ZQScore : #BeritaBolaTerkini Lazio Menang Sarri Khawatir Ciro Immobile Cedera Berat -