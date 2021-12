LIVE – Kuban Krasnodar-Trento 44-50 | Eurocup 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Latestuale di Lokomotiv-Dolomiti Energia, sfida valida per la sesta giornata del gruppo A di. Dopo la prima vittoria nella competizione contro Wroclaw, gli uomini di coach Molin sono attesi dalla trasferta sul campo dei russi capoclassifica, sconfitti per la prima volta nell’ultima giornata da Ankara. La palla a due è fissata alle ore 17:30 (italiane) di mercoledì 8 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento della partita. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLAAGGIORNA LA ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Kuban

17.30 Basket, EuroCup: Lokomotiv- Dolomiti Energia Trento - Diretta tv su Sky Sport Arena (204),streaming su SkyGo, NOW ed Eleven Sports. 18.00 Volley femminile, Champions League: ...17.30 Calcio, Amichevole: Italia U21 - Romania U21 - Diretta tv su Rai2,streaming su RaiPlay. 18.00 Basket, EuroCup: Turk Telekom - Lokomotiv- Diretta streaming su Eleven Sports. 18.05 ...Difficile trasferta per la Dolomiti Energia Trentino, che va in Russia alla Basket Hall di Krasnodar ospite del Lokomotiv Kuban, reduce dalla prima sconfitta in EuroCup della settimana scorsa ...Difficile trasferta per la Dolomiti Energia Trentino, che va in Russia alla Basket Hall di Krasnodar ospite del Lokomotiv Kuban, reduce dalla prima sconfitta in EuroCup della settimana scorsa ...