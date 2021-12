LIVE – Cska Sofia-Roma | Mourinho in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto pronto per ladell’allenatore della, Josèalla vigilia della trasferta in Bulgaria contro il. Il tecnico portoghese parlerà alle 19:00 di mercoledì 8 dicembre in vista di una sfida che, in caso di passo falso del Bodo, può consegnare il primo posto del girone di Conference League ai giallorossi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LASportFace.