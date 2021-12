LIVE Civitanova-UPCN San Juan volley 12-11, Mondiale per club in DIRETTA: equilibrio nel primo set (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-19 MURO DI GARCIA! 5 SET-POINT LUBE! Time-out discrezionale che arriva dalla panchina dell’UPCN. 23-19 Errore di Armoa in palleggio. 22-19 SIMOOOOOOOOOOOONNNNN!!! MUROOOOOOO!!!!!!!!!! 21-19 primo tempo di Simon. 20-19 Azione confusa che si chiude con un pallone messo giù da Guillen. 20-18 La parallela di Gabriel Garcia Fernandez. 19-18 Errore di Yant in battuta, è il sesto per la Lube in questo primo set. 19-17 primo TEMPO DI ANZANI! 18-17 Attacco vincente di Flores. 18-16 Diagonale stretta di Yant che termina out. 18-15 Pallonetto a bersaglio di Yant. 17-15 Stavolta sbaglia il cubano. 17-14 Ace di Simon. 16-14 Diagonale di Yant dopo la conferma del punto agli argentini. 15-14 Invasione di Simon e l’UPCN è ancora a -1 ma ci ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-19 MURO DI GARCIA! 5 SET-POINT LUBE! Time-out discrezionale che arriva dalla panchina dell’. 23-19 Errore di Armoa in palleggio. 22-19 SIMOOOOOOOOOOOONNNNN!!! MUROOOOOOO!!!!!!!!!! 21-19tempo di Simon. 20-19 Azione confusa che si chiude con un pallone messo giù da Guillen. 20-18 La parallela di Gabriel Garcia Fernandez. 19-18 Errore di Yant in battuta, è il sesto per la Lube in questoset. 19-17TEMPO DI ANZANI! 18-17 Attacco vincente di Flores. 18-16 Diagonale stretta di Yant che termina out. 18-15 Pallonetto a bersaglio di Yant. 17-15 Stavolta sbaglia il cubano. 17-14 Ace di Simon. 16-14 Diagonale di Yant dopo la conferma del punto agli argentini. 15-14 Invasione di Simon e l’è ancora a -1 ma ci ...

Advertising

VirtusCVT : #SemoCitanó ???? GAMEDAY ???? ?? Serie B, girone C, Round 1??1?? ?? Curti Imola ??? PalaRisorgimento, Civitanova Marche… - zazoomblog : LIVE – Civitanova-San Juan: Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA - #Civitanova-San #Juan: #Mondiale - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: CI SIAMO! COMINCIA LA CHAMPIONS LEAGUE DI CIVITANOVA ???????? Segui il match contro la Lokomotiv Novosibirsk LIVE su https:/… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ?? Segui la diretta testuale del match! ???????? #EurosportVOLLEY | #CLVolleyM - zazoomblog : LIVE Civitanova-Lokomotiv Novosibirsk 2-0 Champions League volley in DIRETTA: dominio della Lube! - #Civitanova-Lo… -