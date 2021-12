LIVE Chelsea-Juventus calcio femminile 0-0, Champions League in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Anche il avvio di ripresa è il Chelsea a fare la partita, conclusione respinta. 22.03 inizia IL secondo TEMPO. 21.47 FINISCE IL PRIMO TEMPO. Una Juventus che ha sofferto molto il gioco orizzontale del Chelsea, in pieno controllo della sfida, ma che ha fallito occasioni d’oro per sbloccare il punteggio. 45? Reclama rigore il Chelsea a seguito di un contatto in area, non è dello stesso avviso l’arbitro. 44? C’è un muro umano davanti alla porta di Peyraud! Il Chelsea gioca al tiro al bersaglio, ma trova solo la difesa. 43? Cross da dimenticare di Harder. 42? Altra grande occasione in favore del Chelsea! Tiro dalla distanza che trova una serie di rimpalli, si salva la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46? Anche il avvio di ripresa è ila fare la partita, conclusione respinta. 22.03ILTEMPO. 21.47 FINISCE IL PRIMO TEMPO. Unache ha sofferto molto il gioco orizzontale del, in pieno controllo della sfida, ma che ha fallito occasioni d’oro per sbloccare il punteggio. 45? Reclama rigore ila seguito di un contatto in area, non è dello stesso avviso l’arbitro. 44? C’è un muro umano davanti alla porta di Peyraud! Ilgioca al tiro al bersaglio, ma trova solo la difesa. 43? Cross da dimenticare di Harder. 42? Altra grande occasione in favore del! Tiro dalla distanza che trova una serie di rimpalli, si salva la ...

