LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: linea interessante della Difesa Russa nella decima partita (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 14:01 Carlsen gioca la sicura 9. Cd2. 13:59 Nepomniachtchi torna, si siede e gioca 8… d5, uscendo definitivamente da qualunque linea nota. 13:58 Carlsen gioca 8. c3. 13:57 Nepomniachtchi si è stufato di attendere e ha lasciato la scacchiera. 13:56 Mentre attendiamo l'ottava mossa di Carlsen, ricordiamo che anche in Italia c'è un evento importante in corso: i Campionati Italiani, che si chiuderanno l'11 dicembre. Al momento in testa negli Assoluti Pier Luigi Basso e Luca Moroni, nel femminile Sara Gabbani e nell'Under 20 Joshuaede Cappelletto ed Edoardo Di Benedetto.

