LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo muove in modo molto veloce, posizione leggermente favorevole al norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi

14:50 Nepo ci prova con 23… g5.

14:48 22… Axf4 23. Cxf4.

14:47 21. g4 Cg7 22. Af4.

14:45 Va notato come il Nero muova in modo veramente rapido, il che si presta a numerose interpretazioni. Ha usato soltanto 20 minuti e 48 secondi del suo tempo, contro i 53 minuti del Bianco.

14:44 20 Rf2 è stata giocata. Una scelta interessante, cui Nepomniachtchi risponde molto rapidamente con 20… c6 che non era la prima opzione.

14:41 Si attende. Carlsen sotto l'ora e 10.

14:38 19… Ch5 leggermente passiva questa scelta del Nero, ma ha una sua ragione tattica.

