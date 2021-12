LIVE – Atalanta-Villarreal a rischio rinvio | incredibile nevicata a Bergamo | gli aggiornamenti

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Unasta colpendo la città diproprio in questi minuti, a poco più di un’ora dal fischio di inizio di, match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi. Una partita decisiva per entrambe le squadre con i ragazzi di Gian Piero Gasperini che hanno a disposizione un solo risultato mentre gli spagnoli ben due per il passaggio del turno agli ottavi di finale. Gli arbitri hanno fatto un sopralluogo, la partita al momento è confermata ma è ovvio che se dovesse continuare a nevicare con questa intensità sarà praticamente impossibile giocare a calcio. ORE 19:50 – Come conferma Sandro Piccinini, telecronista Amazon di questa sera, stanno già tracciando le linee rosse. Ma continua a nevicare Linee rosse ...

Il collegamento inizia alle 19:30, il calcio d'inizio è previsto per le 21:00. Un pareggio non sarà sufficiente: la classifica dice che l'Atalanta si trova un punto dietro gli avversari.