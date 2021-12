LIVE – Atalanta-Villarreal 2-0 | Youth League 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladi, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa europea. Calcio d’inizio alle ore 13:00 di mercoledì 8 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA2-0 46? – RADDOPPIO!! Neanche il tempo di rimettere il pallone in gioco che Fisic consegna il doppio vantaggio alla sua ...

