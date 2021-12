Lituania-Cina, la Commissione europea presenta un nuovo strumento “anti-ricatto” dopo il blocco commerciale di Pechino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Commissione europea ha proposto l’istituzione di uno strumento contro la “coercizione economica” esercitata da Paesi terzi nei confronti dell’Ue, e quindi contro l’uso del commercio come arma di ricatto nei confronti dell’Ue e dei suoi Paesi membri, sulla scia di quanto in questi giorni sta facendo la Cina nei confronti della Lituania, bloccando gli scambi con lo Stato baltico, molto critico verso Pechino per la repressione nei confronti degli uiguri nello Xinjiang e delle manifestazioni pro democrazia ad Hong Kong. Lo strumento, ha spiegato il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis in conferenza stampa a Bruxelles, “è orizzontale”, cioè non è rivolto contro un Paese in particolare, ma potrebbe essere usato in casi simili a quello che vede su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laha proposto l’istituzione di unocontro la “coercizione economica” esercitata da Paesi terzi nei confronti dell’Ue, e quindi contro l’uso del commercio come arma dinei confronti dell’Ue e dei suoi Paesi membri, sulla scia di quanto in questi giorni sta facendo lanei confronti della, bloccando gli scambi con lo Stato baltico, molto critico versoper la repressione nei confronti degli uiguri nello Xinjiang e delle manifestazioni pro democrazia ad Hong Kong. Lo, ha spiegato il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis in conferenza stampa a Bruxelles, “è orizzontale”, cioè non è rivolto contro un Paese in particolare, ma potrebbe essere usato in casi simili a quello che vede su ...

